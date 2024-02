Christoph Soeder/dpa Mehr als 200 MFA haben am Donnerstag lautstark vor der Bundesärztekammer in Berlin demonstriert

Das gab es noch nie: Arbeitskampf beim und gegen Onkel Doktor. Erstmals in seiner 60jährigen Geschichte hat der Verband medizinischer Fachberufe (VMF) zu einem bundesweiten Ausstand aufgerufen. In ganz Deutschland konnte es deshalb am Donnerstag zu Einschränkungen im Praxisbetrieb kommen. Mit dem eintägigen Warnstreik wollen Fachangestellte, Arzthelferinnen und -helfer den Druck auf die »Arbeitgeber« im laufenden Tarifstreit erhöhen. Nach Gewerkschaftsangaben mussten Patienten mitunter längere Wartezeiten in Kauf nehmen, in Einzelfällen blieben die Türen ganz verschlossen. Keine Abstriche soll es hingegen bei der Not- und Akutversorgung gegeben haben.

Zeitgleich zum Aktionstag trafen die Vertreter des VMF sowie die bei der Bundesärztekammer angesiedelte Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten (AAA) zu Verhandlungen in Berlin zusammen.

Der Konflikt dauere seit Oktober an, zuvor seien bereits drei Gesprächsrunden »an der starren Haltung der Gegenseite gescheitert«, äußerte sich gestern VMF-Sprecherin Heike Rösch gegenüber der jungen Welt. Ihr Verband will Lohnsteigerungen von durchschnittlich 14,6 Prozent durchsetzen, während sich das Angebot der AAA auf im Mittel knapp sechs Prozent beläuft. Flankierend zu den Arbeitsniederlegungen standen neben einer zentralen Kundgebung vor der Bundesärztekammer in Berlin auch Protestveranstaltungen in Dortmund, Hamburg, Marburg, Nürnberg und Stuttgart auf dem Programm. Ihre Teilnahme daran hätten laut Rösch im Vorfeld mehr als 1.000 Leute signalisiert.

Daran zeigt sich: Die Schlagkraft des Verbands ist arg limitiert. Von den republikweit rund 330.000 Beschäftigten in Arztpraxen sind lediglich 20.000 gewerkschaftlich organisiert. »Wir hatten 2.000 Anmeldungen für die Streikmaßnahmen, es könnten am Ende aber auch mehr mitgemacht haben«, sagte die VMF-Sprecherin. Die Verbandspräsidentin Hannelore König sei »auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Resonanz, auch mit der in den Medien«. Der Großteil der Medizinischen Fachangestellten (MFA) sei in Kleinbetrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern tätig. »Dem Chef zu sagen, ich streike heute, weil Du mir zu wenig zahlst, ist ein großes Risiko. Die Betroffenen haben keinen Kündigungsschutz und praktisch kein Druckmittel, mit dem sie den Arbeitgeber beeindrucken können«, gab Rösch zu bedenken.

Entsprechend schlecht sieht es mit der Bezahlung aus. Das MFA-Einstiegsgehalt nach einer dreijährigen Ausbildung liegt bei 13,22 Euro und damit nur geringfügig über dem Mindestlohnniveau von aktuell 12,41 Euro. Der VMF fordert eine Erhöhung auf 17 Euro und damit ein Plus von fast 30 Prozent. »Das hört sich nach viel an, ist aber voll gerechtfertigt bei den hohen Anforderungen«, bemerkte Rösch. Tatsächlich liefe ohne die MFA nichts in den Praxen. Zu ihren Arbeitsbereichen gehören neben Anmeldung und Terminvergabe auch die Assistenz bei Untersuchungen, Behandlungen und chirurgischen Eingriffen. Außerdem sind sie für Dokumentation, Hygienemaßnahmen, Praxismanagement und Abrechnungen zuständig. Nach VMF-Erhebung sind beinahe 40 Prozent der Befragten inzwischen so frustriert, dass sie mehrere Male im Monat daran denken, die Arbeitsstelle zu wechseln oder den Job ganz hinzuschmeißen.

Die Gewerkschaft will für Berufsneulinge wenigstens die Vergütung von Pflegehilfskräften erreichen, die vor allem in Krankenhäusern zum Einsatz kommen. Bei einer Ausbildungszeit von nur einem Jahr beträgt deren Lohnuntergrenze ab kommendem Mai 16,50 Euro. Das sind 3,28 Euro mehr als ein MFA bekommt. Die organisierte Ärzteschaft offerierte zuletzt für Einsteiger lediglich einen niedrigen zweistelligen Aufschlag, womit diese immer noch deutlich unter dem Satz von Pflegehilfskräften verdienen würden. Obendrein sollen die höheren Gehaltsgruppen nahezu leer ausgehen. Nach einer Mitteilung des VMF vom vergangenen Montag habe der AAA »den Kolleginnen und Kollegen mit 17 Jahren Berufserfahrung und hohen Zusatzausbildungen (…) ganze 0,1 Prozent Plus vorgeschlagen«.