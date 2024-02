Lufthansa-Tochter umgeht Pilotengewerkschaft

Frankfurt am Main. Nach drei Streiks der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bei der Discover Airlines hat die Lufthansa-Tochter höhere Pilotengehälter vereinbart – allerdings nicht mit der VC per Tarifvertrag, sondern mit dem Betriebsrat über eine Betriebsvereinbarung. Die neuen Gehälter entsprechen exakt den Forderungen der VC, wie beide Seiten am Donnerstag bestätigten. Die Gewerkschaft will den Arbeitskampf weiterführen. Eine Betriebsvereinbarung erreiche nicht die Rechtsqualität eines Tarifvertrags mit der Gewerkschaft, heißt es in einem Rundschreiben der VC an die Piloten. (dpa/jW)