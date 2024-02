Brasiliens Expräsident muss Pass abgeben

Brasília. Der brasilianische Expräsident Jair Bolsonaro muss nach Angaben seines Anwalts vom Donnerstag wegen des Umsturzversuchs nach seiner Abwahl seinen Pass abgeben. Die Bundespolizei teilte am gleichen Tag mit, die Ermittlungen richteten sich gegen »eine kriminelle Organisation, die an einem Putschversuch (…) beteiligt war, um den damaligen Präsidenten an der Macht zu halten«. In zehn Bundesstaaten seien Beamte mit 33 Hausdurchsuchungen gegen Verdächtige vorgegangen. Zu ihnen zählten Medienberichten zufolge auch vier Generäle, darunter Exverteidigungsminister Walter Braga Netto. (AFP/jW)