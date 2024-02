Verstöße bei Wahl in Aserbaidschan

Baku. Nach dem Sieg des aserbaidschanischen Staatschefs Ilham Aliyev bei der vorgezogenen Präsidentenwahl am Mittwoch hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa das Fehlen von Alternativen und die Unterdrückung der Opposition angeprangert. Auch seien in den mehr als 6.500 Wahllokalen teils erhebliche Mängel festgestellt worden – etwa unzureichender Schutz vor Wahlbetrug durch Mehrfachabstimmungen. Offiziellen Angaben zufolge hat Aliyev bei seinem fünften Wahlsieg in Folge sein Ergebnis im Vergleich zur letzten Präsidentenwahl im Jahr 2018 noch einmal deutlich ausgebaut. Damals war es mit 86 Prozent angegeben worden. (dpa/jW)