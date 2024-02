Wahlen in Pakistan: Scharif erklärt sich zum Sieger

Islamabad. Nach den Parlamentswahlen in Pakistan hat sich Spitzenkandidat Nawaz Sharif von der konservativen Muslimliga bereits vor den ersten Ergebnissen siegessicher gezeigt. Rund 130 Millionen Wahlberechtigte waren in der Atommacht dazu aufgerufen, über die Sitzverteilung in der Nationalversammlung und den Provinzparlamenten abzustimmen. Seit Monaten prangern Politikexperten und Menschenrechtler unfaire Wahlbedingungen an, da Pakistans Justiz die Opposition weitgehend demontiert hat. Expremierminister Imran Khan sitzt unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis. Die Wahlen fanden in einer prekären Sicherheitslage statt. Sowohl am Wahltag selbst als auch kurz zuvor gab es Anschläge mit mehreren Todesopfern. Die Wahlen waren außerdem von massiven Einschränkungen der Mobilfunknetze und des Internets überschattet. (dpa/jW)