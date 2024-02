Ismael Mohamad/UPI Photo/imago Nichts geblieben außer Trümmern: Rafah galt als letzte Zuflucht im abgeriegelten Gazastreifen (8.2.2024)

Israel dürfe das blutige Massaker vom 7. Oktober nicht als »Freibrief« betrachten, »andere zu entmenschlichen«, warnte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv. »Die überwiegende Mehrheit der Menschen in Gaza hatte nichts mit den Anschlägen vom 7. Oktober zu tun.« Es ist unwahrscheinlich, dass Blinkens Appell an die Menschlichkeit den grausamen Rachefeldzug der israelischen Regierung stoppt.

Es war die bislang schärfste Kritik der USA an ihrem engen Verbündeten. Mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu diskutierte Blinken am Mittwoch einen aktuellen Vorschlag der Hamas, die laut Reuters einen Dreistufenplan zur Freilassung sämtlicher Geiseln anbietet. Bedingung: ein Waffenstillstand von viereinhalb Monaten. In diesem Zeitraum soll Israel seine Truppen aus dem Gazastreifen abziehen und mit der Hamas ein Abkommen über das Ende des Krieges aushandeln.

Netanjahu wies den Vorschlag umgehend als »wahnhaft« zurück. Er hält an seinem Plan fest, die Hamas vollständig zu vernichten. »Anhaltender militärischer Druck ist eine notwendige Voraussetzung für die Freilassung der Geiseln«, zitierte ihn Reuters. Der totale Sieg werde innerhalb der nächsten Monate geschafft sein. Bislang hat diese Strategie aber nur zur weitgehenden Verwüstung des Gazastreifens und zum Tod von über 28.000 Palästinensern geführt und keine Geisel befreit. Im Gegenteil: Nach israelischen Informationen sind bereits 31 Geiseln in Gaza ums Leben gekommen.

Die Hamas schickte am Donnerstag eine hochrangige Delegation nach Kairo, um mit den vermittelnden Staaten Katar und Ägypten die Bedingungen einer Waffenruhe zu besprechen, berichtete die palästinensische Tageszeitung Al-Kuds Al-Arabi. Auch eine israelische Abordnung ist am Donnerstag in der ägyptischen Hauptstadt eingetroffen, so die israelische Ynet News. Die Verhandlungen könnten ägyptischen Offiziellen zufolge zehn Tage dauern, bis sie erfolgreich abgeschlossen sind.

Unterdessen hat Netanjahu die Armee angewiesen, die Einnahme der Grenzstadt Rafah vorzubereiten, wo sich inzwischen rund 1,3 Millionen Palästinenser aufhalten sollen, die aus dem gesamten Gazastreifen dorthin geflohen sind. Bei einer Bodenoffensive ist eine humanitäre Katastrophe zu befürchten, die das bisherige Leid im Gazastreifen noch bei weitem übertreffen dürfte. Ägypten hat die israelische Regierung aufgefordert, »unverantwortliche« Aussagen hinsichtlich Rafah zu unterlassen, weil dies »die Sache nur komplizierter mache«, berichtete Al-Kuds.

Ägypten fürchtet, ein Angriff auf Rafah könnte bei den Palästinensern eine Massenflucht auf die Sinaihalbinsel auslösen. Ein Szenario, das Kairo unter allen Umständen vermeiden will und als ernste Gefahr für das vor Jahrzehnten unterzeichnete Friedensabkommen mit Israel betrachtet. In der Nacht zu Donnerstag wurde Rafah von israelischen Flugzeugen angegriffen, berichte der TV-Sender Al-Dschasira. Dabei wurden 14 Menschen getötet, darunter fünf Kinder.

Saudi-Arabien stellt Israel die Aufnahme diplomatischer Beziehungen in Aussicht. Vorausgesetzt, Israel stimme der Gründung eines palästinensischen Staates in Gaza und auf der Westbank zu, den auch die USA wollen. »Die Alternative sieht im Moment wie ein endloser Kreislauf aus Gewalt, Zerstörung und Verzweiflung aus«, stellte Blinken am Mittwoch in Tel Aviv fest.