Mongolei: Strategische Partnerschaft mit BRD

Ulaanbaatar. Vertreter von Deutschland und der Mongolei haben am Mittwoch im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Ulaanbaatar eine Vereinbarung für eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Der Präsident der Mongolei, Uchnaagiin Chürelsüch, sagte, Deutschland sei das erste Land in Europa, das so eine Partnerschaft mit der Mongolei aufbaue. Das Land gehört zu den rohstoffreichsten der Welt. Vertieft werden soll die Zusammenarbeit mit der Mongolei nun unter anderem in den Bereichen Verkehr, Wirtschaft, Handel, Kultur, Bildung und Wissenschaft, aber auch in Fragen des Klimaschutzes. (dpa/jW)