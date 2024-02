Ukraine: Luftangriffe auf sechs Regionen

Kiew. Russland hat am Mittwoch erneut Ziele in der Ukraine aus der Luft angegriffen. In der Hauptstadt Kiew herrschte am Mittwoch morgen Luftalarm. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, dass die Zahl der Verletzten auf 13 gestiegen sei. Präsident Wolodimir Selenskij kündigte Vergeltung an. In der Stadt Mikolajiw im Süden der Ukraine meldeten die Behörden Zerstörungen an Gebäuden sowie Verletzte. Betroffen von den Angriffen waren zudem Regionen wie Charkiw im Osten und das Gebiet Lwiw im Westen. (dpa/jW)