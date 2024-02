EU-Kommission: CO2-Ausstoß drastisch reduzieren

Brüssel. Die EU-Kommission hat als Empfehlung für ein Klimaziel für 2040 einen europaweiten Abbau des Ausstoßes von Treibhausgasen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 vorgeschlagen. Die Kommission erklärte dazu am Dienstag, die EU könne so ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen erfüllen. Die Klimaziele der EU sehen bislang vor, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. Laut Entwurf sollen u. a. die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen weiter ausgebaut und die von fossilen Brennstoffen schrittweise verringert werden. Auch in der Landwirtschaft sollen demnach Emissionen reduziert werden. (AFP/dpa/jW)