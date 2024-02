Neues EU-Verfahren gegen Ungarn

Brüssel. Wegen des Verdachts schwerwiegender Grundrechtsverstöße leitet die EU-Kommission ein weiteres Verfahren gegen Ungarn ein. Nach Kommissionsangaben vom Mittwoch ist der Anlass ein Gesetz, mit dem die Regierung von Viktor Orbán »ausländische Einmischung« verhindern will. In der damit geschaffenen Regierungsbehörde zur Überwachung der staatlichen »Souveränität« sieht Brüssel ein Mittel zur Einschränkung der Meinungsfreiheit und anderer europäischer Grundrechte in Ungarn. Die Regierung in Budapest hat nun zwei Monate Zeit, auf die Vorwürfe zu reagieren. (AFP/jW)