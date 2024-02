Pistorius will mehr Präsenz in Bosnien

Sarajevo. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich dafür ausgesprochen, die militärische Präsenz in Bosnien-Herzegowina gegebenenfalls zu verstärken. Bei einem Besuch der EU-Mission Eufor Althea in Sarajevo bekräftigte der SPD-Politiker am Mittwoch die Entschlossenheit der Verbündeten, »Souveränität und territoriale Integrität des Staates Bosnien-Herzegowina zu bewahren«. Er begründete dies mit dem angeblichen Versuch Russlands, »die Region zu destabilisieren«. Die Bundeswehr hat etwa 30 Männer und Frauen in Bosnien stationiert. Zentrale Aufgabe von »Eufor Althea« ist offiziell die Unterstützung des sogenannten Dayton-Friedensabkommens. Die Soldaten trügen mit Patrouillen, dem Kontakt zur Bevölkerung und Institutionen sowie eigenen Lageberichten zu einem Informationsbild bei, so die offizielle Sichtweise der EU. (dpa/jW)