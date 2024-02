»29. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz – Bilanz und Ausblick«. Vortrag und Diskussion mit jW-Chefredakteur Stefan Huth. Es geht um Rückblick und Einschätzung der Inhalte wie auch Bedeutung der Konferenz für die progressive Linke. Weiterhin wird über den aktuellen Stand der Klage der jungen Welt gegen die Bundesregierung berichtet. Donnerstag, 8.2., 19 Uhr Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstraße 4, Hannover. Veranstalter: junge Welt-Leserinitiative Hannover

»Aber nicht küssen ist auch kontraproduktiv«. Theater. Szenen aus dem Leben Rosa Luxemburgs in vier Teilen. 1. Teil: Revolution! Von ihren Anfängen in Polen über die Zeiten in der Schweiz und Deutschland, über ihren Kampf gegen den Revisionismus Bernsteins bis zu ihrer Teilnahme an der Russischen Revolution 1905 in Warschau. Freitag, 9.2., 19.30 Uhr, Sonnabend, 10.2., 19.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Berliner Compagnie, Muskauer Straße 20 A, Berlin

»Unterm Sonnenschirm – Grafiken von Arno Mohr«. Ausstellungseröffnung. Persönlich kannten sich Mohr und Brecht zwar nicht, aber der Künstler porträtierte Helene Weigel bei einem Besuch im Jahr 1959 in ihrem Sommerhaus. Später fertigte er weitere Lithographien, Kohlezeichnungen und Kaltnadelradierungen von Bertolt Brecht, aus der Erinnerung, von Weigel und vom Haus am See an. Diese und andere Werke werden gezeigt. Reservierung: villa@brechtweigelhaus. Sonnabend, 10.2., 15 Uhr. Ort und Veranstalter: Brecht-Weigel-Haus, Bertolt-Brecht-Straße 30, Buckow