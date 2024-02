Claudia Heysel »Wonne klagend, alles sagend«: Iordanka Derilova als Isolde und Tilmann Unger als Tristan

Wagner hat mit »Tristan und Isolde« nicht einfach nur ein weiteres unglückliches Liebespaar geschaffen, wie sie zu Dutzenden die Opernbühnen bevölkern. Der Stoff ist, wie in der Nationalromantik des 19. Jahrhunderts beliebt, dem Mittelalter entnommen, doch das ist nur Dekor. Das Wesentliche ist ganz zeitgenössisch, vielleicht auch gegenwärtig. Was äußerlich das Paar am Zusammenkommen hindert: dass Isolde mit dem König Marke verheiratet und Tristan diesem zur Treue verpflichtet ist, ist nicht mehr als Anlass dieser »Handlung«, wie Wagner das Werk bezeichnet hat. In keiner vorstellbaren Realität könnten Tristan und Isolde zusammenleben. Sie loben die Nacht und verabscheuen den Tag nicht deshalb, weil sie sich in der Nacht ungestört treffen können. Noch die entgegenkommendste Außenwelt müsste ihren Wunsch nach absoluter Verschmelzung stören. So liegt die scheinbar befremdlichste Idee nahe: gemeinsam sterben, um nie mehr den Tag erleben zu müssen.

Der antiromantische Einwand, dass hier Asozialität gefeiert werde, trifft ebenso ein Wahres wie der ideologiekritische Hohn, dass das Publikum, das sich abendlich dem musikalischen Rausch hingibt, am folgenden Tag doch wieder seinen Geschäften nachgeht. Doch das ist nur eine Teilwahrheit. Sicherlich kann man diese Musik wie eine Droge konsumieren, und als solche ist sie eine der wirkmächtigsten, die sich in der Operngeschichte finden lassen. Zugleich sind die Stationen der Handlung auf eine Art motivisch verknüpft, dass die Musik einen Kommentar zum Geschehen bietet; der denkende Hörer findet seine Anlässe. Zudem erweist sich das Gemeinsamsterben als gar nicht so einfach. Der Tod, müssen Tristan und Isolde erfahren, droht zu trennen. Kaum je (und auch das macht den Rang der Partitur aus) sind Schmerz und Trauer so knirschend komponiert worden.

Und die Realwelt? Auch sie setzt Wagner in ihr Recht. Der betrogene König ist kein Ekel. Wagner gibt ihm eine so lange wie bewegende Klage – wem, wenn er von seiner Frau und von seinem treuesten Gefolgsmann betrogen wurde, wird er überhaupt noch trauen können? Am Ende verzichtet der edle König sogar auf seine Ehe, jedoch ohne zu verstehen, warum er damit nichts bessern kann.

Wer das inszeniert, sollte es ernst nehmen. Distanz zu einem Werk zu zeigen, das selbst schon derart vielschichtig ist, zerstört mehr, als es hilft. Michael Schachermaiers Inszenierung erweist sich als seltener Glücksfall, sieht man nur vom Ende ab. So erscheinen im dritten Aufzug Tristan-und-Isolde-Doubles auf der Bühne, ohne dass man wüsste, wozu. Doch da sie lediglich im Hintergrund herumwuseln, stören sie kaum. An mehreren Stellen verzichtet Schachermaier auf stumme Zuschauer: die Hofgesellschaft, die Wagner vorgesehen hat. Das ist in der Regiepraxis nicht selten und verweist auf die Schwierigkeit, sich öffentlich ausgetragene Konflikte überhaupt noch vorstellen zu können.

Doch abgesehen davon, sieht man eine Inszenierung, die nicht auf das Originelle zielt. Schachermaier presst die Figuren in kein vorab konstruiertes Schema, sondern gibt den Sängern die Freiheit, sich angemessen zu Musik und Handlungslogik zu bewegen. Die Wechsel von Distanz und Nähe sind klug gestaltet, die Ebenen von Realwelt und absoluter Liebe überzeugend zueinander in Beziehung gesetzt. Vielleicht muss man inzwischen in die vermeintliche Provinz fahren, um eine so der Sache angemessene Aufführung zu erfahren – ohne die Zwänge der Aufmerksamkeitsökonomie an großen Häusern, unbedingt etwas noch nie Gesehenes zu liefern, mag das Neue nun sinnvoll sein oder nicht.

Am Erfolg der Produktion, die am 27. Januar Premiere feierte, ist maßgeblich die Anhaltinische Philharmonie unter Leitung von Markus L. Frank beteiligt, die eine Fülle von Details herausarbeitet, ohne sich in ihnen zu verlieren. Das Musikdrama spielt sich nicht zuletzt im Orchestergraben ab, mit einer Kraft, die es dem Gesang nicht immer leicht macht. Ohnedies erfordern die beiden Hauptpartien außerordentliche Ausdauer. Iordanka Derilova gibt der Isolde eine Vielfalt von Haltungen – vom Spott, den man in dieser Rolle selten so klar herausgehört hat, über das Leidenschaftliche bis zur Verzweiflung. Nicht weniger überzeugend ist Tilmann Ungers Tristan, mit gestischer Klarheit und hervorragender Textverständlichkeit.

Das Anhaltinische Theater Dessau kann bis in kleine Nebenrollen (David Ameln als junger Seemann) eine gute Besetzung aufbieten. Das gilt auch für die drei wichtigen Figuren, die auf unterschiedliche Weise das Realitätsprinzip verkörpern und dabei ihr Recht haben, auch wenn sie kaum die Liebe und schon gar nicht den Todeswunsch verstehen können. Zu ihnen gehören Michael Tews als König und Anne Schuldt als Isoldes Vertraute Brangäne. Vor allem gestaltet Kay Stiefermann als Kurwenal alle Facetten von Tristans Gefährten, von soldatischer Raubeinigkeit zu Beginn bis zu einer zärtlichen Sorge für den Sterbenden, die andeutet, dass hier mehr als nur Freundschaft im Spiel sein könnte.

Ganz am Ende will Schachermaier doch noch originell sein und setzt Tristan und Isolde nebeneinander an einen Küchentisch. Ob dies nun andeuten soll, dass es im Jenseits auch nicht anders zugeht als in der Alltagswelt, oder ob der Regisseur nicht mutig genug war, ganz ohne »nie Gesehenes« auszukommen – die Idee wirkt schal. Im Ganzen handelt es sich dennoch um eine großartige Aufführung, für die auch eine Anreise aus Opernmetropolen lohnt.