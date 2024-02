Bauernproteste in Spanien

Madrid. In Spanien haben Landwirte am Dienstag landesweit Autobahnen, Landstraßen und Zufahrten zu Häfen, Großmärkten und Industriegebieten blockiert. Seit dem frühen Morgen habe es in zahlreichen Regionen Kundgebungen gegeben, berichtete etwa der Fernsehsender RTVE. Die Land- und Viehwirte forderten bessere Preise für ihre Produkte, die Beibehaltung der Agrardieselsubvention, Bürokratieabbau sowie strengere Kontrollen für Importe aus Nicht-EU-Ländern. (dpa/jW)