IG Metall will BR-Wahl bei Tesla verschieben

Frankfurt an der Oder. Die IG Metall will die geplante zweite Betriebsratswahl im Tesla-Werk in Grünheide stoppen. Wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte, wurde beim Arbeitsgericht Frankfurt (Oder) ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingereicht. Weil die Produktion im Werk derzeit noch bis zum 11. Februar ruht, blieben Beschäftigten »nicht einmal vier volle Tage (…), um einen Wahlvorschlag zu erstellen, die Kandidat*innen zu gewinnen und die benötigten 50 Unterschriften von Unterstützer*innen zu sammeln«, kritisierte die IG Metall. Die zweite Betriebsratswahl im Werk sei zu begrüßen, müsse aber »fair, gerecht und demokratisch« ablaufen. (dpa/jW)