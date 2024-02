Treffen in Potsdam: CDU leitet Ausschluss ein

Potsdam. Die CDU Potsdam hat nach dem Treffen von Faschisten und Konservativen in einer Villa bei Potsdam ein Verfahren für einen möglichen Parteiausschluss des Immobilieneigentümers auf den Weg gebracht. Wilhelm Wilderink ist Inhaber des Gästehauses, in dem das Treffen stattfand, und Mitglied im Potsdamer CDU-Kreisvorstand. Er habe ein Ultimatum verstreichen lassen, hieß es am Dienstag aus dem CDU-Kreisverband. (dpa/jW)