Fabian Sommer/dpa Proisraelische Demonstranten am Rande einer palästinasolidarischen Kundgebung an der FU (3.11.2023)

Der Übergriff auf einen Studenten in Berlin in der Nacht zum Sonnabend beschäftigt Landes- und Bundespolitik. In zahlreichen Erklärungen wird der »mutmaßlich antisemitische Angriff« auf den 30jährigen Studenten der Freien Universität Berlin verurteilt. Berlins regierender Bürgermister Kai Wegner (CDU) erklärte am Montag auf der Plattform X: »Jüdische Menschen müssen sich in Berlin überall sicher fühlen – auch an unseren Universitäten!«.

Man sei »zutiefst entsetzt über den brutalen, mutmaßlich antisemitisch motivierten Angriff auf einen jüdischen Studenten unserer Universität«, teilte das Unipräsidium in einer Mitteilung vom Montag mit. Der jüdisch-israelische Student Lahav S. soll nach dem Verlassen einer Bar in Berlin-Mitte von einem Kommilitonen handgreiflich attackiert worden sein. In der Folge musste er mit Frakturen im Gesicht ins Krankenhaus. Der Zentralrat der Juden in Deutschland stieg am Dienstag in die Debatte ein und forderte Konsequenzen von der Hochschule: »Wer einen jüdischen Kommilitonen krankenhausreif schlägt, weil er Jude ist, der hat an einer deutschen Universität nichts zu suchen«, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster in Berlin. Eine Exmatrikulation des betreffenden Studenten sei »alternativlos«.

Unterstellt wird hier und andernorts – obwohl die Berliner Polizei eine »mögliche antisemitische Motivation« noch prüft –, der Angriff auf S. sei erfolgt, »weil er Jude ist«. Sogar die Version des Vorfalls, wie sie aus dem Umfeld von S. verbreitet wird, geht etwas anders: So erklärte die Frau, die laut eigenen Angaben den Übergriff mit angesehen hat, gegenüber Zeit Online, der Angreifer sei ihnen gefolgt und habe S. auf der Straße auf seinen »politischen Einsatz für jüdische Studierende an der FU Berlin« angesprochen.

S. berichtete wiederum von einem Gespräch mit explizitem Bezug zum Krieg im Gazastreifen: Der Kommilitone habe ihn gefragt, ob er Lahav sei und dann mit ihm »über die Plakate an der Universität geredet«, die er aufgehängt habe, so S. gegenüber dem israelischen Sender N12. Die Plakate zeigten mutmaßlich am 7. Oktober 2023 durch die Hamas entführte Israeli. Daraufhin sei er unvermittelt angegriffen worden.

Die Polizei hatte in ihrer Mitteilung unter der Überschrift »Streit zwischen Studenten eskaliert« am Sonnabend erklärt, zwischen S., »der pro-israelische Ansichten in den sozialen Medien vertreten soll«, und »dem 23jährigen Studenten, der eine propalästinensische Einstellung haben soll«, habe sich »zunächst ein Streitgespräch entwickelt«. Im Verlauf dessen sei S. angegriffen worden. Der mutmaßliche Täter war demnach zunächst geflohen und wurde später ermittelt. Der Berliner Rechtsanwalt Ehssan Khazaeli, der den Beschuldigten verteidigt, erklärte am Montag laut dpa, dass man zunächst die umfangreichen Ermittlungen der neu eingerichteten »Besonderen Aufbauorganisation Nahost« der Berliner Polizei abwarten wolle, bevor sich der Beschuldigte äußere.

S. ist in den vergangenen Monaten bereits mehrmals mit palästinasolidarischen Aktiven an der FU aneinandergeraten. Die Ereignisse wurden im Nachgang jeweils als »antisemitischer Übergriff« skandalisiert. S. soll bei Veranstaltungen zum Krieg in Gaza versucht haben, diese mit Provokationen zu stören. Er war unter anderem an einem Protest gegen eine Hörsaalbesetzung an der FU durch propalästinensische Aktivisten am 14. Dezember beteiligt.

Laut Augenzeugenberichten war S. zunächst im Saal geduldet worden, wo er Plakate von palästinensischen Opfern israelischer Bombardements im Gazastreifen herunterriss. Als er deswegen – und nicht, weil er Jude ist – den Saal verlassen musste und nicht erneut Zugang erhielt, habe er erneut Plakate der Veranstaltung abgerissen. Dann wurde er handgreiflich, wie auf Videos zu sehen ist, die beim Kurznachrichtendienst X kursieren.

Schnell machten in der Folge Berichte die Runde, laut denen »jüdischen Studenten« pauschal der Zugang zum Hörsaal verwehrt worden sei. Das waren allerdings Falschmeldungen, wie auch das Präsidium der FU in einer Pressemitteilung bestätigt hatte.