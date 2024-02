EU-Mercosur-Abkommen: Frankreich betont Ablehnung

Berlin. Der neue französische Ministerpräsident Gabriel Attal hat bei seinem Antrittsbesuch in Berlin die Ablehnung des EU-Mercosur-Abkommens durch Frankreich bekräftigt, berichtete Reuters am Dienstag. Attal erklärte demnach, der Vertrag setze nicht die Beschlüsse des Pariser Klimaabkommens um. Paris könne keinem Abkommen zustimmen, dass Herstellern anderer Länder Praktiken erlaube, die in der EU verboten seien. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, nach 20 Jahren Verhandlungen sei es an der Zeit, das Abkommen zu schließen. Wegen der gemeinsamen EU-Handelspolitik liege das Verhandlungsmandat ohnehin bei der EU-Kommission. (Reuters/jW)