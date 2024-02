Angga Budhiyanto/ZUMA Wire/imago Telepathy: Nicht neu, dafür schlechter

Der von mir heiß innig geliebte Georg Kreisler singt in seinem Lied »Am Totenbett«: »Ich brauch kein Karajan, der war ja nie mein Hauptproblem. / Ich brauch ihn nicht einmal fürs Requiem.« Kreisler gilt meiner Familie als Hausphilosoph. Irgendwie hat er vermocht, auf jede Weltenlage einen passenden Reim zu machen. »Ich brauch kein Karajan« ist die gültige Formel für Figuren, die den öffentlichen Raum mit ihrem Ego verstopfen. Mit anderen Worten, die gültige Formel für Elon Musk.

Karajan wurde zwar von Hitler selbst zum »Staatskapellmeister« ernannt, aber er konnte tatsächlich dirigieren. Bei Elon Musk weiß keiner, was er tatsächlich kann. Ich vermute: Sehr reichen Leuten, die sich große Sorgen darum machen, wie sie ihr Geld gewinnbringend anlegen sollen, Science-Fiction-Geschichten verkaufen. Auch ein Talent. Als er Space X gründete, ging es um nicht weniger als die Besiedlung des Mars. Dann kam die Autofirma Tesla, die das autonome Fahren versprach. Die Sache mit X, ehemals Twitter, und der »globalen Plattform für Redefreiheit« hat irgendwie auch nicht so richtig geklappt. Vielleicht wird das ja alles noch, wir wollen nicht ungeduldig sein. Nur irgendwie erinnert der Mann dann doch weniger an Karajan als an Hartmut Mehdorn und dessen sagenhaftes Talent zum Ruinieren von Firmen und guten Ideen. Nun also Neuralink.

Neuralink ist wieder so eine Musk-Firma, diesmal geht es um eine Hirn-Maschinen-Schnittstelle, ein Interface, mit dem sich das menschliche Zentralnervensystem direkt an Computer oder Roboter anschließen lässt. Man denkt an Science-Fiction-Filme, wie »Matrix« oder »eXistenZ«, in denen sich Menschen über solche Schnittstellen in virtuelle Realitäten einklinken. Es scheint volle Absicht, die Geschichte von Neuralink genau so zu verkaufen, dass sie diese Assoziationen hervorruft. Deshalb heißt das neue Interface »Telepathy«. Nie hat Musk Mühe und Talent bewiesen, sich eine eigene Science-Fiction-Geschichte auszudenken. Es ist halt einfacher, das bereits von Filmen oder Büchern wie William Gibsons »Neuromancer«-Trilogie ins kollektive Bewusstsein Gebrachte auszunutzen, um Investoren anzulocken.

Was wäre neu an »Telepathy«? Nach allem, was man weiß: wenig. Grundsätzlich ist das Interface ganz herkömmlich nach dem Prinzip flexibler Mikroelektroden aufgebaut: Eine Anordnung kleiner Goldelektroden in einem flexiblen Polymerträger wird in die Hirnrinde verbracht und über lithographisch hergestellte Leiterbahnen in einem sehr dünnen Kabel mit einem Verstärker und der wiederum mit einem Analog-Digital-Wandler verbunden. Anschließt sich eine komplexe Signalverarbeitung, die das Muster der neuronalen Aktivität interpretiert und in Steuerungsbefehle für Computer oder Roboter übersetzt.

Dabei sind Neuralink nach eigenen Angaben drei Verbesserungen gelungen. Erstens die Zahl der Elektroden, statt üblicherweise einigen hundert sind es nun etwa tausend, vermutlich 32 pro Kabel. Zwar ist strittig, ob mehr als acht Elektroden pro Kabel tatsächlich einen Vorteil bei der Signalerkennung bieten, aber zumindest gibt es eine Redundanz, sollte eine Elektrode ausfallen. Zweitens hat Neuralink einen Roboter entwickelt, eine Art Nähmaschine, die die Elektrodenkabel besonders schnell und verletzungsarm ins Gehirn einsetzen kann. Drittens verfügt »Telepathy« über die Möglichkeit zur drahtlosen Energieversorgung via Induktion.

Trotz dieser Verbesserungen kann man die generellen Risiken und Nachteile des Stands der Technik nicht übersehen. Zunächst handelt es sich um einen Eingriff am Gehirn. Die Schädeldecke muss aufgesägt und die Elektroden müssen invasiv in die gewünschten Hirnareale gesteckt werden. Es besteht die Gefahr einer Verletzung oder Infektion des Gehirns. Nicht von ungefähr heißt eine Schnittstelle Schnittstelle.

Weiterhin ist bekannt, dass keineswegs sicher ist, langfristig – d. h. über mindestens 10 Jahre – zuverlässig ein Signal zu erhalten. Elektroden können verrutschen, Kabel brechen, ihre Isolation unzureichend sein. Überdies bleibt die Elektrode ein Fremdkörper im Gewebe und kann über Monate bis Jahre von sogenannten Gliazellen verkapselt und dadurch von den elektrischen Signalen abgeschirmt werden. Diese Gefahr einer glialen Narbenbildung ist nach wie vor ein ungelöstes Problem für Hirnimplantate. Schließlich kann »Telepathy« Signale nur in eine Richtung übertragen, nach außen. Also nix mit Telepathie.

Aufgrund der Risiken und Limitierungen wird die Neuralink-Technologie auf absehbare Zeit, wenn überhaupt, nur bei ernsthaft erkrankten Menschen zum Einsatz kommen. Vorwiegend solchen, die gelähmt sind. Für sie kann die Schnittstelle eine enorme Verbesserung der Lebensqualität bedeuten. Sie können ihren Rollstuhl bewegen, eine Computermaus bedienen, Sätze über einen Sprachsynthesizer ausgeben und so weiter. Für gesunde Menschen aber, die von telepathischer Gedankenübertragung oder einem Neuro-Cyberspace à la »eXistenZ« träumen, bedeutet die Technik ein Risiko, das sie weder selbst eingehen wollen werden noch überhaupt gesetzlich erlaubt werden dürfte.

Noch ein Wort zum Regulatorischen: Neuralinks Technologie befindet sich im frühen Stadium der klinischen Erprobung. Das bedeutet, sollten schwere Nebenwirkungen auftreten, ist das ganze Projekt vom Tisch. Bislang wurde »Telepathy« an genau einem Patienten eingesetzt. Das klinische Outcome muss abgewartet werden. Der australische Konkurrent Synchron hat bereits acht Patienten im Rennen. Zudem ist dessen Technik weniger invasiv. Synchrons stentartige Elektroden werden über die Adern ins Gehirn verbracht, was die bessere Strategie sein dürfte.