Nachschlag: Keine Rechten in der Wallonie

Philip Reynaers/IMAGO/Photo News

Wie kann das sein? Die 2019 neu gegründete rechte Partei »Chez Nous« in der Wallonie kommt in Umfragen nicht über zwei Prozent hinaus. Dabei bescheinigen ihr Forscher regelmäßig »gute Voraussetzungen«: Die Wirtschaft im frankophonen Süden Belgiens hat eine »enorme Deindustrialisierung erlebt«, sie »schwächelt seit Jahrzehnten«. Gleichzeitig gab es viel Zuwanderung. Der DLF rätselt und kommt zu dem Schluss: Gründe gibt es viele, wahrscheinlich haben auch die Medien Anteil daran. Aufgrund des »Cordon sanitaire médiatique« fänden Stellungnahmen von rechtsradikalen Politikern in den Medien schlicht nicht statt. Da »Chez Nous« aber nicht im Parlament vertreten ist, sei das auch nicht schwer. Relevanter scheint die Rolle der wallonischen Sozialdemokratie zu sein. Sie habe Migration nicht als das zentrale Konfliktfeld betrachtet. Einwanderer werden als Arbeiter gesehen, nicht als Bedrohung für die Kultur, den Nationalstaat. Aber warum agiert die wallonische Sozialdemokratie so anders als die flämische? Das bleibt beim DLF offen. (sk)