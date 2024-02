China: Börsenbehörde kündigt Regulation an

Shanghai. Die chinesischen Börsenkurse haben sich am Montag nach der Ankündigung von Regulierungsmaßnahmen erholt. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg laut Reuters am Montag um 0,7 Prozent auf 3.200 Punkte. Die chinesische Börsenbehörde hatte am Sonntag mitgeteilt, Maßnahmen gegen eine abnormale Eskalation des aktuellen Ausverkaufs am Aktienmarkt der Volksrepublik einzuleiten. Die niederländische Bank ING bewertete dies in einer Mitteilung als Anzeichen, »dass Marktstabilisierung für die politischen Entscheidungsträger an Bedeutung gewinnt«. (Reuters/jW)