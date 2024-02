Parkgebühren für SUV in Paris werden verdreifacht

Paris. Bei einer Bürgerbefragung in Paris hat sich am Sonntag eine Mehrheit für eine Verdreifachung von Parkgebühren für SUV-Geländewagen ausgesprochen. Dadurch konnte sich ein Vorschlag der Stadtverwaltung durchsetzen, wonach für einstündiges Parken von SUV und anderen schweren Autos im Zentrum 18 Euro statt üblicherweise 6 Euro, und in den Außenbezirken 12 Euro statt 4 Euro fällig werden. Für sechs Stunden Parken im Zentrum sollen mit Inkrafttreten der Verordnung ab dem 1. September 225 Euro statt bislang 75 Euro fällig werden. Die Beteiligung der Abstimmung lag bei knapp sechs Prozent. (dpa/jW)