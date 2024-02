EU will Sanktionen gegen Russland ausweiten

Brüssel. Die EU will zum Jahrestag des Beginns des Ukraine-Kriegs deutliche mehr als 200 Personen und Unternehmen aus Russland mit zusätzlichen Sanktionen belegen. Neben Personen, deren in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefroren werden müssen, seien zudem weitere Unternehmen betroffen, »die zur militärischen und technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung seines Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen«, berichtete dpa am Montag. Zudem könnte auch ein erster Schritt in Richtung einer Abschöpfung von Erträgen aus der Verwahrung eingefrorener russischer Zentralbankgelder für die Ukraine beschlossen werden. (dpa/jW)