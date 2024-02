Schlechte Auftragslage für BRD-Unternehmen

München. In der Bundesrepublik fehlen immer mehr Unternehmen zusätzliche Aufträge. Wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte, sind davon sowohl Industrieunternehmen als auch der Dienstleistungssektor betroffen. Demnach meldeten 36,9 Prozent der Industriefirmen in einer im Januar durchgeführten Umfrage fehlende Aufträge, nach 36,0 Prozent im Oktober. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 20,9 Prozent. 32,1 Prozent der Dienstleister hatten weniger Aufträge, vor vier Monaten waren es noch 29,3 Prozent. In der Industrie sind laut Ifo insbesondere energieintensive Unternehmen betroffen: Im Papiergewerbe liegt der Anteil demnach bei knapp 54 Prozent, in der Metallerzeugung und -bearbeitung bei 53,3 Prozent. In der chemischen Industrie meldeten 40,6 Prozent der Firmen einen Auftragsrückgang. (dpa/jW)