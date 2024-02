Timm Reichert/REUTERS Erst am Donnerstag hatten Beschäftigte der Luftsicherheit mit Verdi bundesweit Flughäfen bestreikt

Verdi setzt die Arbeitskämpfe in der Luftfahrt weiter fort. Für Mittwoch kündigte die Gewerkschaft einen ganztägigen Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals an. Es ist der zweite Streikaufruf an Flughafen- und Airlinebeschäftigte innerhalb kurzer Zeit. Erst am Donnerstag hatte ein Warnstreik bei den Beschäftigten der Luftsicherheit bundesweit Flughäfen lahmgelegt. Die Gespräche mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen sollen an diesem Dienstag fortgesetzt werden. Am Montag abend sollte der Streik von Piloten der Lufthansa-Tochter Discover zu Ende gehen. Diese waren am Sonntag erneut in einen 48stündigen Ausstand bei der Billigfluglinie getreten.

An den Lufthansa-Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf soll am Mittwoch der Betrieb ab sieben Uhr morgens für 24 Stunden stillstehen. Das Angebot der Lufthansa sehe acht »Nullmonate« ohne Vergütungsentwicklung vor. Über die geplante Laufzeit von 36 Monaten bestünde lediglich eine Erhöhung von weniger als zwei Prozent im ersten Jahr. Kolleginnen und Kollegen des Tochterunternehmens Lufthansa Technik sollten zudem eine geringere »Inflationsprämie« erhalten, so die Kritik der Gewerkschaft.

Die Einmalzahlung will Verdi entgegen der Kranichofferte »konzerneinheitlich« für alle Beschäftigten in der steuer- und abgabenfreien Maximalhöhe von 3.000 Euro ausbezahlt wissen. Bei einer Einigung mit Laufzeit von zwölf Monaten fordert die Gewerkschaft eine 12,5prozentige Erhöhung der Gehälter, mindestens aber ein Plus von 500 Euro für das Bodenpersonal. Zudem fordert Verdi, die Tarifbedingungen von Beschäftigten in Ost- und Westdeutschland anzugleichen sowie die Schichtarbeit durch verbesserte Zulagen »aufzuwerten«.

Am Verhandlungstisch habe das Management keine Bereitschaft gezeigt, allen Beschäftigten der Bodenbelegschaft die gleichen Erhöhungen zuzugestehen. Dadurch sei der Arbeitskampf der Beschäftigten unabwendbar geworden, kritisierte Verdi-Verhandlungsführer Marvin ­Reschinsky. »Sollte die Lufthansa das nach diesem ersten Warnstreik nicht einsehen, dann sind die Beschäftigten auch zu längeren Streiks bereit.«

»Die Tarifkonditionen für die Lufthansa-Beschäftigten sind sehr attraktiv«, erklärte der Konzern am Montag auf jW-Anfrage. Der angekündigte Warnstreik von Verdi sei dagegen »in Länge und Ausmaß völlig unverständlich«. »Noch vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen« habe die Gewerkschaft einen Warnstreik angekündigt, »der unsere Gäste und Mitarbeitenden unverhältnismäßig belastet«, befand Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggeman dazu. Das Angebot der Lufthansa sehe Erhöhungen »von Vergütung und Zusatzleistungen von insgesamt über 13 Prozent in den nächsten drei Jahren sowie eine signifikante und zeitnahe Inflationsausgleichsprämie« vor. Bei Verdi sei aber keine »Verantwortungsübernahme« erkennbar.

Die Gewerkschaft widersprach am Montag deutlich. Die Lufthansa-Beschäftigten hätten »rund zehn Prozent weniger in der Tasche als noch vor drei Jahren«, bemängelte eine Mitteilung zum Streikaufruf am Montag die Einkommenssituation des Lufthansa-Bodenpersonals. Trotz der Rekordgewinne des Konzerns werde sich die Lage »mit dem Angebot der Arbeitgeber weiter verschlimmern«. Auch die Passagiere der Kranich-Airline wünschten sich »wie die Beschäftigten ein Ende des Personalmangels und einen besseren Service«. Verdi hoffe daher für den kommenden Ausstand auf ihr Verständnis. Die Verhandlungen sollen am kommenden Montag fortgesetzt werden.