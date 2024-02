Verteidigungsminister im Kosovo

Berlin/Priština. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist am Montag zu einem Besuch im Kosovo eingetroffen. Die Stabilität auf dem Balkan sei »von großer Bedeutung«, sagte Pistorius bei einem Treffen mit der Präsidentin der sogenannten Republik Kosovo in Priština. »Wer wüsste das nicht aus der Geschichte Europas der letzten 120 bis 150 Jahre? Die Stabilität, die Instabilität auf dem Balkan, je nachdem, hatte immer großen Einfluss auf Sicherheit und Stabilität in Europa insgesamt«, so Pistorius. Die derzeit etwa 90 im Kosovo stationierten Bundeswehrsoldaten sollen ab April um weitere 150 Soldaten verstärkt werden. (AFP/dpa/jW)