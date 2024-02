Schweden: Entscheidung über Nord-Stream-Ermittlungen

Stockholm. Die schwedische Justiz will in den kommenden Tagen über den weiteren Umgang mit dem Anschlag auf die Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 vom September 2022 entscheiden. Der mit den Untersuchungen betraute Staatsanwalt Mats Ljungqvist sagte der Zeitung Expressen (Montag), er wolle in den kommenden Tagen eine Entscheidung in der Angelegenheit treffen. Die schwedische Staatsanwaltschaft bestätigte das auf dpa-Anfrage. Offen ist, ob die Ermittlungen eingestellt werden, Anklage erhoben oder ein internationaler Haftbefehl gegen Tatverdächtige ausgestellt wird. Ermittlungen laufen auch in Dänemark und Deutschland. (dpa/jW)