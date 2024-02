Katalonien schränkt wegen extremer Dürre Wasserverbrauch ein

Emilio Morenatti/AP/dpa

Barcelona. Im Kampf gegen die Folgen einer historischen Dürre dürfen die Menschen in der ostspanischen Region Katalonien ihre Autos nicht mehr waschen und keine leeren Swimmingpools mehr auffüllen. Diese Beschränkungen sind Teil eines Maßnahmenpakets, das die Regionalregierung am Donnerstag beschloss. Die Privathaushalte sollen demnach ihren Wasserverbrauch um fünf Prozent und die Landwirte um bis zu 80 Prozent senken. Der zulässige Wasserverbrauch in Katalonien wird von 210 Litern pro Person und Tag auf 200 Liter reduziert. Betroffen davon sind rund 200 Städte, Dörfer und Gemeinden, auch die Mittelmeer-Metropole Barcelona mit ihren rund sechs Millionen Einwohnern. (Reuters/jW)