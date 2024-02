Pilotprojekt zur Viertagewoche startet

Berlin. In einem Pilotprojekt testen 45 Unternehmen in Deutschland ein halbes Jahr lang die Viertagewoche. Die meisten starten in diesem Monat in die Projektphase, wie die Initiatorin, die Unternehmensberatung Intraprenör, am Wochenende mitteilte. Die Initiatoren arbeiten für das Projekt mit der Organisation 4 Day Week Global zusammen. Die NGO hat das Projekt in ähnlicher Form bereits in verschiedene andere Länder gebracht. Wissenschaftlich begleitet wird es von der Universität Münster. (dpa/jW)