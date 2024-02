Frank Rumpenhorst/dpa Bislang fällt die Goethe-Universität unter keinen Flächentarifvertrag (Frankkfurt am Main, 14.10.2014)

Die Hochschulgewerkschaft »unter_bau« fordert das Präsidium der Goethe-Universität Frankfurt auf, über einen Tarifvertrag für die mehr als 2.000 studentischen Hilfskräfte und Tutorinnen zu verhandeln. Was ist das Ziel?

Wir wollen mit der Gewerkschaft durchsetzen, dass die studentischen Beschäftigten mit einem Tarifvertrag abgesichert werden, wie alle anderen Beschäftigten der Universität. Damit nicht mehr nur der Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen, den Lohn und die Vertragslaufzeit einseitig festlegen kann, sondern die Tutorinnen und Tutoren und anderen studentischen Hilfswissenschaftler, die HiWis, über die Gewerkschaft ihre Interessen einbringen und mitbestimmen können. Bei unserer gewerkschaftlichen allgemeinen Vollversammlung am Donnerstag haben wir mit guter Beteiligung von 50 Leuten unsere Forderungen beschlossen.

Orientieren Sie sich dabei an bestehenden Tarifverträgen anderswo oder wollen Sie, dass der Haustarifvertrag auch für die HiWis gilt?

Da die Goethe-Universität bislang unter keinen Flächentarifvertrag fällt, wollen wir einen Haustarifvertrag. Für studentische Hilfskräfte gibt es bundesweit keine Tarifverträge an den Universitäten, mit Ausnahme von Berlin. Daran orientieren wir uns zum Beispiel mit unserer Forderung im Regelfall von mindestens 40 Arbeitsstunden pro Monat oder entsprechend einer Mindestvertragslaufzeit von drei Jahren. Aktuell sind Kolleginnen und Kollegen immer nur mit Verträgen von sechs Monaten oder teils kürzer befristet angestellt.

In anderen Fällen, wie bei der Lohnforderung, weichen wir ab: Wir wollen mindestens 18 Euro Stundenlohn, gestaffelt – 19 Euro nach einem Jahr, 20 Euro nach zwei Jahren. Wir fordern acht Wochen Urlaubsanspruch, 12 Wochen Lohnfortzahlung bei Krankheit, Zuschläge für Arbeit in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen, garantierte Kitaplätze für Kinder von studentischen Beschäftigten. Es braucht ein Finanzbudget für verbesserte Barrierefreiheit studentischer Arbeitsplätze, sowie Hilfsmittel und Assistenzen für Hilfskräfte mit Behinderung und chronischer Erkrankung.

Sie mobilisieren seit Ende vergangenen Jahres. Was hat die Unileitung den HiWis bislang angeboten?

Von April bis Dezember 2023 haben wir unsere Forderungen vorbereitet, dazu Umfragen gemacht. Obgleich dies bekannt war, hat uns die Unileitung gar nichts angeboten. Gegenüber der Frankfurter Rundschau hatte sich das Präsidium auf eine Selbstverpflichtungserklärung aus dem Jahr 2016 bezogen. Die ist nicht aktuell, geht an unseren Forderungen völlig vorbei.

Wie hoch ist Ihr Organisierungsgrad an der Uni? Können Sie mit Solidarität rechnen?

Bei uns ist eine dreistellige Zahl studentischer Beschäftigter organisiert, Hunderte haben signalisiert, streikbereit zu sein. Beim bundesweiten Aktionstag im November 2023 zeigte sich bei der von uns in Frankfurt organisierten Kundgebung, dass circa 600 Kolleginnen und Kollegen bereit sind, laut zu werden und sich gegen miese Arbeitsbedingungen an der Uni zu wehren. Schaltet die Unileitung weiterhin auf stur, werden es vermutlich mehr.

Denken Sie bereits über Warnstreiks nach?

Wir haben bis diesen Montag eine Frist gesetzt, damit die Unileitung noch reagieren kann. Ansonsten werden wir zum Warnstreik mobilisieren, um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Was bedeutet das für einen funktionierenden Hochschulbetrieb?

Studentische Hilfskräfte arbeiten in allen Bereichen der Universität. Es könnte sein, dass die Bibliotheken geschlossen bleiben müssen. Möglicherweise werden unter anderem Serviceleistungen oder Tutorien ausfallen.

Glauben Sie, das Präsidium wird sich verhandlungsbereiter zeigen, bevor der Streik die anderen Studierenden frustriert?

Wir haben bisher von Studierenden, von Fachschaften und dem Allgemeinen Studierendenausschuss Solidaritätsbekundungen erfahren. Wir gehen davon aus, dass die Studierenden sehr gut verstehen, dass sich der Streik nicht gegen sie, sondern gegen das Präsidium richtet. Das erste Mal rufen wir als »unter_bau« zum Warnstreik der studentischen Hilfskräfte auf. Wir wollen einen kämpferischen Auftakt an der Frankfurter Goethe-Universität hinlegen und maßgebliche Verbesserungen erzielen.