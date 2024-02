Galeria trennt sich von Managern

Berlin. Der insolvente Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof entlässt Manager und dünnt damit den Verwaltungsapparat aus. »Ja, wir trennen uns von einzelnen Führungskräften«, sagte Galeria-Chef Olivier van den Bossche dem Nachrichtenmagazin Spiegel laut Vorabmeldung vom Sonntag. »Wir mussten schauen, wie viele Leute wir noch in der Hauptverwaltung brauchen.« Die Kaufhäuser sollten künftig regionaler arbeiten. Bisher seien Entscheidungen in der Zentrale in Essen gefällt worden. (AFP/jW)