Bartsch zieht sich von Vorsitz zurück

Berlin. Der Linke-Politiker Dietmar Bartsch zieht sich vom Vorsitz der neuen Gruppe seiner Partei im Bundestag zurück. »Ich trete bei der Fraktionsklausur am 19. und 20. Februar nicht mehr für das Amt an«, sagte der 65jährige am Sonntag der Deutschen Presseagentur in Berlin. Bartsch sagte, er vollziehe mit seinem Schritt den Rückzug, den er bereits im August angekündigt habe – damals noch als Vorsitzender der inzwischen aufgelösten Linksfraktion im Bundestag. »Jetzt wird es eine neue Führung geben, die ich natürlich nach Kräften unterstützen werde«, sagte Bartsch der dpa. Welche Person oder Personen an die Spitze der neuen Gruppe rücken sollen, sagte er nicht. (dpa/jW)