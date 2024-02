1849, 8. Februar: Karl Marx muss sich vor dem Kölner Geschworenengericht gegen den Vorwurf der »Aufreizung zur Rebellion« verteidigen.

1849, 9. Februar: Im Kirchenstaat wird nach der Flucht von Papst Pius IX. die Republik ausgerufen. Französische und spanische Truppen intervenieren ab April und zerschlagen die Römische Republik im Juli endgültig. Der Papst kann zurückkehren, die politische Herrschaft der römisch-katholischen Kirche wird wiederhergestellt.

1889, 11. Februar: In Japan wird unter Tennō Meiji eine moderne Verfassung nach europäischem Muster verabschiedet. Durch diesen Akt im Zuge der Meiji-Restauration wandelt sich das Land von einer absoluten zu einer konstitutionellen Monarchie.

1919, 6. Februar: Die deutsche Nationalversammlung tritt in Weimar, fernab von den Zentren der revolutionären Bewegung, erstmalig zusammen. Am 11. Februar wird Friedrich Ebert zum provisorischen Reichspräsidenten gewählt, am 13. Februar bildet Philipp Scheidemann das erste Reichskabinett aus SPD, DDP und Zentrum (»Weimarer Koalition«).

1924, 8. Februar: Großbritannien und die UdSSR nehmen diplomatische Beziehungen auf. Die politische Isolierung der Sowjetunion weicht damit auf. Bis zum Herbst nehmen auch Italien, Österreich, Griechenland, Norwegen, Schweden, China, Dänemark, Mexiko und Frankreich offizielle Beziehungen auf.

1929, 7. Februar: Der Berliner Arzt Alfred Döblin legt mit »Berlin Alexanderplatz: Die Geschichte vom Franz Biberkopf«, der nach einem Gefängnisaufenthalt wieder Fuß fassen will, den wohl bedeutendsten deutschen Großstadtroman vor.

1929, 11. Februar: Der Vatikan und das faschistische Italien Mussolinis regeln in den Lateranverträgen die Beziehungen zwischen katholischer Kirche und italienischem Staat. Der Papst wird als weltliches Oberhaupt des souveränen Vatikanstaates anerkannt und für den Verlust des feudalen Kirchenstaates 1871 entschädigt.

1949, 8. Februar: Der Magis­trat von Groß-Berlin beschließt die Enteignung der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten und die Einziehung ihrer Vermögenswerte.

1974, 7. Februar: Grenada erhält seine Unabhängigkeit von Großbritannien innerhalb des Commonwealth of Nations.

1989, 6. Februar: In Warschau beginnen die Gespräche am sogenannten Runden Tisch. Infolge der Verhandlungen zwischen der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei sowie Vertretern der Gewerkschaft Solidarność und der Katholischen Kirche sowie anderer Oppositionsgruppen kommt es im Juni zu Wahlen. Im September wird der katholische Publizist und Solidarność-Vertreter Tadeusz Mazowiecki polnischer Ministerpräsident.