Aktienmarkt und Aufklärung

Zu jW vom 27./28.1.: »Achterbahnfahrt an Chinas Börsen«

In der Zeit eines Wirtschaftskrieges mit westlichen Sanktionen ist es gut zu wissen, dass hinter den Schwankungen der Börsenkurse die kapitalistische Spekulation auf mehr Kapital steht. Die Rallye an der Hongkonger Börse oder der Aktienindex CSI 300 beruhen auf kapitalistischen Rechtsgrundlagen der Londoner Verträge. Informativ war in diesem Zusammenhang die Meldung der jungen Welt vom 26. August 2023, dass die Regierung in Beijing ihre Staatsbürger schützt, die eine Wohnung bezahlt haben, aber nicht einziehen können. Die Fondsgesellschaft (Evergrande) hat spekuliert und sie ist nun zahlungsunfähig, mit unfertigen Häusern. So etwas passiert nur im Kapitalismus.

Es wäre gut, wenn in der jW mehr Notizen kommen, über die Zukunftsaussichten der chinesischen Jugend, über das Bildungs- und Gesundheitswesen Chinas. Das hilft auch zur Aufklärung für kommende Wahlen.

Günter Buhlke, Berlin/Zürich.

Wunderliche Entwicklung

Zu jW vom 1.2.: »DKP: Kein ›Antifawashing‹ für Kriegstreiber«

Wir erleben die größten Demos für Demokratie und Menschenrechte seit Anfang der 1980er Jahre. Das ist großartig! Dies stand auf dem kleinen Schild, dass ich auf der Demo in Dortmund trug: »Heute Rückführung durch Ampel, morgen Deportation durch Nazi-AfD?«

Leider berichten Sie nicht darüber, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den gegenwärtigen Demonstrationen auch die Heuchelei der Regierenden thematisieren, welche die großen Demonstrationen begrüßen, aber dabei sind, im großen Stil heutige Flüchtlinge abzuweisen. Nur die Rückführung der seit Jahrzehnten Eingereisten, wie die AfD sie fordert, die erscheint den Politikern der Mitte wohl als übertrieben?

Ich bin froh über Hunderttausende Demonstranten, aber nicht über die paar Politiker, die sich einschlichen. Zudem bin ich enttäuscht über die Haltung des DKP-Parteivorstandes, wie sie in der heutigen jW zum Ausdruck kommt. Die Forderung nach einem AfD-Verbot zielt letztlich auf ein DKP-Verbot? Werdet Ihr nun wunderlich, frage ich die Genossen.

Ulrich Sander, Dortmund

»Schizophrenie in Vollendung«

Zu jW vom 30.1.: »Potential vorerst ausgeschöpft«

Nachdem die AfD die Stichwahl um das Landratsamt im Saale-Orla-Kreis verloren hat, vernimmt man allerorts Erleichterung. Wenn man aber ehrlich ist, gab es lediglich eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Der zukünftige CDU-Landrat Christian Herrgott ist Generalsekretär der Thüringer CDU und sitzt im Landtag von Thüringen. Dort hat er keine Probleme gemeinsam mit der als gesichert rechtsextrem eingestuften Thüringer AfD Gesetze zu verhindern bzw. zu beschließen. Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag, darf nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Meiningen als Faschist bezeichnet werden. Das qualifiziert ihn also für Herrgott und seine CDU-Parteifreunde*innen als Partner bei Abstimmungen im Landtag.

Und auch als Kandidat für das Amt des Landrats dürften die Unterschiede zwischen Herrgott und Thrum (AfD) eher minimal gewesen sein. »Staatliche Aufnahmeprogramme und Seenotrettung müssen gestoppt werden«, erklärt der Protestant Herrgott. Flüchtlinge sollen dann eben christlich-human im Mittelmeer ertrinken. Auch seine sozialpolitische Meinung könnte in Teilen von einem AfD-Kandidaten stammen.

Was an Herrgott aber auch sehr interessant ist, ist sein Amt des Vizepräsidenten der Volkssolidarität, eines regionalen ostdeutschen Sozial- und Wohlfahrtsverbands (im Westen gibt es ihn z. Zt. noch in Ratingen und Castrop-Rauxel). Im Leitbild der Volkssolidarität steht u. a.: Wir »stehen in der Tradition der Gründung unseres Verbandes durch das antifaschistische Bündnis aller Parteien und Kirchen«. Ferner gibt es einen Beschluss des Bundesvorstandes der Volkssolidarität vom 29. Juni 2019, in dem eindeutig steht: »Solange in der AfD menschenverachtende, fremdenfeindliche und sozialdarwinistische Positionen geduldet werden, sieht die Volkssolidarität keinerlei Basis für die Zusammenarbeit mit dieser Partei.«

Jetzt kann man natürlich sagen, Landtagsabgeordneter und Vizepräsident der Volkssolidarität sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Am Wochenende ist man dann für die Volkssolidarität Antifaschist und in der Woche hat man mit Faschisten und Rechtsextremen keine Probleme. Das ist dann Schizophrenie in Vollendung.

Gabi und Manfred Evers, Ratingen

Ins Gewissen gerufen

Zu jW vom 29.1.: »Schmaler Korridor«

Eine wirklich starke friedenspolitische wie antifaschistische Rede der weiterhin parteilosen Autorin und Friedensaktivistin Daniela Dahn auf dem Gründungsparteitag des BSW, die beiden linken Parteien ins Gewissen ruft, dass sie sich nicht als Hauptgegnerinnen begreifen. Jetzt gilt es, dass dieses Land endlich wieder insbesondere friedenspolitisch zur Besinnung kommt und wir eine starke außerparlamentarische Opposition gegen die wahnwitzige Politik der »Zeitenwende« aufbauen und mit aller Kraft die Friedensbewegung stärken! Dafür werde ich mich in meiner Partei Die Linke genauso einsetzen, wie ich das weiterhin für eindeutige Solidarität mit den von Krieg und Elend Geflüchteten tue! Das ist für mich eine Einheit!

Carsten Schulz, Berlin