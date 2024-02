Ali Limonadi/gemeinfrei Ungewöhnliche Perspektive auf Gudrun Ensslin

Der Vorhang öffnet sich, und der Blick fällt auf »anderthalb Quadratkilometer Naziarchitektur«. Zu sehen ist das Heidelberger Hauptquartier der US-Armee in Europa. Es ist der 24. Mai 1972, und die US-Luftwaffe erklärt öffentlich, dass ab nun bei der Bombardierung Vietnams kein Unterschied mehr zwischen militärischen und zivilen Zielen gemacht wird. Eine Ansage des Imperialismus, die von der Roten Armee Fraktion (RAF) nicht unbeantwortet gelassen werden kann. Das Heidelberger Hauptquartier, in dem eine Computeranlage von essentieller Bedeutung für die Planung der Bombardierung steht, wird zu ihrem Ziel.

In Stephanie Barts neuem Roman »Erzählung zur Sache« ist der letzte Anschlag der sogenannten Maioffensive der Ausgangspunkt. Sie berichtet die Ereignisse aus verschiedenen erzählerischen Perspektiven und legt sich nicht auf eine zentrale Erzählinstanz fest. Ein stilistischer Kniff, der sich durch den gesamten Roman zieht. So verleiht sie nicht nur Gudrun Ensslin, auf der der Fokus des Romans liegt, eine Stimme, sondern auch den Soldaten des US-Hauptquartiers sowie in späteren Kapiteln den Gefängniswärtern und Justizbeamten oder auch den Mitarbeitern des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen in Berlin-Dahlem – wo Andreas Baader am 10. Mai 1970 befreit wurde. Dabei schneidet sie von einem Blickwinkel des Geschehens in den anderen und entwickelt ein literarisches Panopticon der Multiperspektivität.

Den größten Teil des Romans nimmt der Stammheim-Prozess ein. Auf gut 400 Seiten literarisiert Bart ihn in höchster Kunstfertigkeit und entblößt anhand eines einzigen Prozesstages die juristische Schlammschlacht, bei der alle gesetzlichen und auch ungesetzlichen Mittel gegen die Rote Armee Fraktion aufgeboten wurden. Vom Richter wird Raspe, Baader, Meinhof und Ensslin immer wieder vorgeworfen, nicht zur Sache zu reden – obwohl es diesen doch immer nur um die Sache ging –, um genau den Sachzusammenhang zu zerstören, den die Angeklagten erläutern wollten. Bei Bart findet die »Erklärung zur Sache« im Gegensatz zum Prozess aber doch noch ihren Platz.

Sie nutzt den fiktiven Rahmen ihres Romans, um die Positionen der RAF, ihr Denken, ihre Argumente und ihre Handlungsgründe zu erkunden. Jeder verurteilende Vorwurf des Sympathisantentums ist hier jedoch dazu verdammt, ins Leere zu laufen, da Bart keine einzige Position verabsolutieren möchte, sondern aus einer literarischen Perspektivverschiebung die Möglichkeit entwickelt, über gesellschaftspolitische Fragen neu nachzudenken. Fragen, die dem »gesunden Menschenverstand« des bundesdeutschen Bürgers – damals unmittelbar geformt durch die »Informationskampagne für Volksaufklärung«, heute durch deren Rudimente – vielleicht zuwiderlaufen, aber genau deswegen gestellt werden sollten.

Wie kam es zur Radikalisierung der Menschenmassen, die den Faschismus nicht nur nicht verhinderten, sondern ihn hervorbrachten, befeuerten und auch schützten? Wie kam es dazu, dass sie Massenvernichtungswaffen herstellten, verkauften und mit der Vernichtung von Menschen Profite generierten? Und inwieweit leben wir noch immer in demselben System, das all diese Schrecken nicht nur ermöglichte, sondern aus seiner inneren Logik hervorbringen musste und auch weiterhin hervorbringen wird?

Das sind nur einige Fragen, bei denen die Radikalität der RAF etwas von ihrem radikalen Schein verliert und der Wunsch verständlich wird, das an sich selbst radikale System zu stürzen: »Diese Radikalität ist in der kapitalistischen Produktionsweise angelegt, ihr Eigen, sie ohne jene nicht zu haben, und darum muss das System vernichtet werden: für das Leben, gegen den Tod.«

Der Roman ist darauf angelegt, dass seine Leser lernen, die Gründe zu verstehen, die die RAF zu ihren Taten motivierten. Deren Sache den Lesern also einsichtig sein kann. Es geht dabei aber nicht um die Taten selbst. Diese werden nicht beschönigt, sondern in all ihrer Brutalität dargestellt. Bart stellt den Taten der RAF, wie es die RAF selbst auch getan hat, aber auch die Taten des Imperialismus entgegen. Dabei handelt es sich keinesfalls um »Whataboutism«, sondern um einen fundamentalen Zusammenhang zwischen der Gewalt der RAF und der des Staates. Während jedoch die eine verschwunden ist, setzt sich die imperialistische Gewalt bis in die Gegenwart fort.

Formal bedient sich Bart bei den Mitteln des Lehrstücks, das, wie Bertolt Brecht deutlich machte, prinzipiell keine Zuschauer benötigt und von den Spielern in der Haltung des Schülers gelesen und gespielt werden soll. Der Leser muss den Text während des Aktes des Lesens zunächst einmal nachvollziehen, selbst wenn sich seine eigene Haltung gegen den Text sträubt. Dieser Nachvollzug des Denkens des Textes im eigenen Denken ist grundsätzlich jeder Lektüre eigen, wird von Bart aber virtuos mitbedacht und zum formgebenden Element ausgearbeitet. So ist es nur konsequent, wenn sie den Lesern immer wieder Schulaufgaben stellt, in denen die neu angeeigneten Gedanken über den eigentlichen Roman hinaus weitergedacht werden können und sich im Blick auf die Welt behaupten müssen. Sie imitiert somit keinen dogmatischen Antiimperialismus, sondern regt das eigene Denken durch das Mitdenken von fremden Perspektiven an.

Mit »Erzählung zur Sache« hat Stephanie Bart einen außergewöhnlichen und im strengen Sinne des Wortes, ambivalenten Roman geschrieben. Denn es gelingt ihr, die Widersprüche, die in den unzähligen Erzählperspektiven aufgeworfen werden, so zu arrangieren, dass sie nicht an sich selbst zugrunde gehen. Und dort, wo Gudrun Ensslin vom Wort zur Tat schreitet, geht Bart wiederum von Ensslins Taten zum Wort zurück und schafft dabei große Literatur.

Zum Schluss fällt der Vorhang, und es sind wie bei Brecht alle Fragen offen. Doch auch Bart gibt ihren Lesern einen durchaus vernünftigen Rat, nämlich »das Lehrstück zu verwerfen und ihr eigenes zu schreiben«.