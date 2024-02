Spionageabwehr des Tages: Polizei von Mumbai

Hindustan Times/imago Erkennungsdienstliche Behandlung (Mumbai, 30.1.2024)

Tauben spalten die Welt. Botschafter des Friedens, Zweig im Schnabel, Picasso, DDR-Kinderliedgut, Weltmeister im Turteln, Symbol der Hochzeit. Gott selbst soll, wenn Matthäus nicht lügt, Jesus ein Exemplar direkt nach der Taufe geschickt haben. Andererseits: Hitchcocks »Birds«, Kings »Cat’s Eye«, Kreislers »Tauben vergiften«. Die Römer halten sie für Ratten. Funny van Dannen findet sie arrogant, weil sie einen nämlich nie mit beiden Augen ansehen.

In Indien scheint das Ressentiment gegen die Vögel ins Politische zu streuen. Einem Bericht der Press Trust of India zufolge hatte die Polizei des Landes im Mai eine Taube verhaftet. Acht Monate musste das Tier bei Wasser und Brotkrumen über seine Vergehen nachdenken. Ohne Freiflug. Am Dienstag wurde es entlassen, akribische Ermittlungen konnten die Beweislage nicht wesentlich verbessern. Der Taube war vorgeworfen worden, Spionage zu treiben. Botschafter des Friedens? Kundschafter des Friedens.

Dingfest gemacht hatte man den suspekten Schadvogel in der Nähe des Hafens von Mumbai. Aufgrund zweier Ringe an den Beinen, die mit etwas beschriftet waren, das nach chinesischen Schriftzeichen aussah. Die örtliche Polizei vermutete daher, der Vogel sei im Auftrag des chinesischen Imperiums nach Indien geschickt worden. Analystenlogik: Wenn der Geheimdienst Chinas ein Tier ins Ausland schickt, beschriftet er es mit Hanzi. Wegen Unauffälligkeit usw.

Die monatelange Ermittlungsarbeit blieb allerdings nicht vergeblich. Es trat zutage, dass es sich bei der Taube um einen taiwanesischen Rennvogel handelt. Das Tier war seiner Zuchtstätte entkommen und nach Indien gelangt. Mittlerweile ist es zurück in der Heimat. Eine echte Heldenreise, nur ohne Reifeprozess. Die Polizei in Mumbai war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (jW bleibt dran.)