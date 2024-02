Pjöngjang testet Marschflugkörper

Pjöngjang. Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen hat die Demokratische Volksrepublik Korea südkoreanischen Angaben zufolge am Freitag vormittag (Ortszeit) erneut Marschflugkörper getestet. Der südkoreanische Generalstab erklärte am Freitag, gegen elf Uhr (Ortszeit) seien mehrere nicht identifizierte Marschflugkörper in Richtung Gelbes Meer gestartet worden. Laut nordkoreanischen Medien hatte Staatschef Kim Jong Un zuvor in einer Werft Kriegsschiffe inspiziert. (AFP/jW)