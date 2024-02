Mafiosi in Frankreich und Spanien gefasst

Bari. Ein seit knapp einem Jahr flüchtiger Mafiaboss ist gefasst worden. Die italienischen Carabinieri sowie die lokalen Behörden nahmen den 40jährigen, der Chef einer kriminellen Organisation in der süditalienischen Region Apulien ist, in der Stadt Bastia im Norden der französischen Insel Korsika fest, wie die Staatsanwaltschaft in Bari am Freitag mitteilte. Die Carabinieri nahmen auch den wichtigsten Helfer des Mafiabosses im südspanischen Otura bei Granada fest, der seit zwei Jahren flüchtig gewesen war. (dpa/jW)