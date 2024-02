Rohingya fliehen aus Lager in Malaysia

Kuala Lumpur. Aus einem Flüchtlingslager in Malaysia sind mehr als 130 Menschen geflohen. Es handle sich bei ihnen um 115 Rohingya und 16 weitere Menschen aus Myanmar, berichtete die Nachrichtenagentur Bernama am Freitag. Mindestens einer von ihnen sei anschließend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Flucht habe sich am späten Donnerstag abend ereignet. Zuvor soll es in dem Lager im Bundesstaat Perak Proteste gegen die Lebensbedingungen gegeben haben. Die Geflüchteten seien zwischen 17 und 35 Jahren alt. Nach ihnen werde in der Umgebung gesucht. Sie hätten weder Geld noch Lebensmittel bei sich. (dpa/jW)