Gehad Hamdy/dpa Überlebenswichtig: UNRWA-Tankwagen wartet am Grenzübergang in Rafah auf Einlass (19.11.2023)

Schon in vier Wochen muss das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) womöglich seine Arbeit einstellen. Das betreffe nicht nur den Gazastreifen, sondern auch das Westjordanland, Syrien, den Libanon und Jordanien, wie UNRWA-Chef Philippe Lazzarini am Donnerstag mitteilte. Während Lazzarini betonte, das Hilfswerk sei »nach wie vor die größte Hilfsorganisation in einer der schwersten und komplexesten humanitären Krisen der Welt«, sagte dessen Direktor für humanitäre Angelegenheiten im Gazastreifen, es sei »schwer vorstellbar, dass die Menschen diese Krise ohne UNRWA überleben«.

16 Regierungen, darunter die USA, Kanada, Australien, Italien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Japan, die Niederlande und Finnland, haben ihre bereits zugesagten Zahlungen ausgesetzt. Die USA und Deutschland gehören mit rund 340 respektive 200 Millionen US-Dollar nach den jüngsten Angaben aus dem Jahr 2022 zu den größten Geldgebern von UNRWA. Unter Donald Trump hatte Washington im Jahr 2018 schon einmal seine Zahlungen an das UN-Hilfswerk gestrichen, Joseph Biden nahm diese aber bei seinem Amtsantritt 2021 wieder auf.

Hintergrund der jetzt von zahlreichen Ländern eingestellten Zahlungen sind von Israel erhobene Vorwürfe, zwölf der 13.000 UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen seien an den Angriffen vom 7. Oktober beteiligt gewesen. Das entsprechende Dossier liegt nach Angaben von Medien der US-amerikanischen Regierung vor, ist aber öffentlich nicht zugänglich und sein Inhalt dementsprechend nicht überprüfbar. Gleiches gilt für ein israelisches Geheimdienstdokument, laut dem zehn Prozent aller UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen Verbindungen zur Hamas oder zum Islamischen Dschihad unterhalten sollen. Dies ist nach Angaben Tel Avivs anhand von nachrichtendienstlichen Informationen, Dokumenten und Ausweisen, die während der Kämpfe im Gazastreifen beschlagnahmt wurden, ermittelt worden. 190 UNRWA-Mitarbeiter sollen demnach gar zum »harten Kern von Kämpfern, Killern« gehören.

Das Hilfswerk, das die Angriffe vom 7. Oktober entschieden verurteilt und mehrfach die Freilassung aller israelischen Geiseln gefordert hat, leitete unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe eine Untersuchung ein. Neun der von Israel namentlich übermittelten Mitarbeiter wurden »vorsorglich« entlassen. Die anderen drei waren bei israelischen Angriffen bereits getötet worden. Nach eigenen Angaben des Hilfswerks stellt es Israel und anderen Gastländern regelmäßig Listen mit den Namen aller Angestellten zur Verfügung.

Der israelischen Regierung aber reicht dies genausowenig aus wie die breite Einstellung der finanziellen Mittel für UNRWA. Die Organisation habe ihre Legitimität verloren, in der jetzigen Form weiterzubestehen, so Verteidigungsminister Joaw Gallant am Donnerstag. Sie sei die »Hamas mit Gesichtslifting«. Außenminister Israel Katz hatte UNRWA am Mittwoch im Interview mit der Welt als »Teil des Problems« bezeichnet und gar UN-Generalsekretär António Guterres zum Rücktritt aufgefordert. Am selben Tag bezeichnete Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das UN-Hilfswerk als »völlig von der Hamas infiltriert«. Es müsse ersetzt werden. Auch die von Südafrika gegen Israel eingereichte Völkermordklage vor dem Internationalen Gerichtshof beruhe auf »falschen und unbegründeten Anschuldigungen« von UNRWA-Mitarbeitern.

Deutsche Politiker stimmten ebenfalls in den Kanon ein. Aus FDP, Union und AfD wurden Forderungen nach einer Auflösung der Organisation laut. Der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Michael Brand, der schon seit vielen Jahren gegen UNRWA hetzt, sprach im ZDF-Interview von einem »rassistischen Profil« der Organisation. Ohne jegliche Belege zu erbringen, behauptete er, das Hilfswerk sei am Bau und der Finanzierung von Tunneln und Kommandozentralen der Hamas unter Schulen und Krankenhäusern beteiligt und habe dafür internationale Hilfsgelder eingesetzt – mit dem Ziel, Israel und »Juden weltweit« zu vernichten. Derweil verweisen Vertreter der SPD und der Grünen auf die Alternativlosigkeit zu UNRWA und fordern eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe.

Ähnlich äußerte sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag beim EU-Sondergipfel. Er warnte davor, die Finanzierung der Organisation einzustellen, weil dann »Hunderttausende Menschen ums Leben« kämen. Die palästinensische Bevölkerung einer Kollektivstrafe zu unterwerfen, sei unzulässig. Auch UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths hatte am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat in New York gesagt, die Arbeit von UNRWA, die er als »Herzstück« der Versorgung der Menschen im Gazastreifen bezeichnete, »sollte nicht durch den Vorwurf angeblicher Handlungen einiger weniger Personen gefährdet werden«. UN-Generalsekretär Guterres bezeichnete das UN-Hilfswerk als »Rückgrat aller humanitären Hilfe in Gaza«.

Eine Positionierung der Gesamt-EU steht noch aus. Anfang der Woche hatte die Kommission mitgeteilt, bis Ende Februar seien keine zusätzlichen EU-Mittel für UNRWA vorgesehen. Weitere Finanzierungsentscheidungen werde man vor dem Hintergrund der schweren Vorwürfe treffen. Maßgeblich dabei seien die angekündigte Untersuchung der UNO und daraus folgende Maßnahmen des Hilfswerks. Brüssel, das jährlich um die 115 Millionen Euro an UNRWA bezahlt und damit 40 Prozent des Budgets der Organisation stellt, verlangte zudem, dass sich das Hilfswerk einem Audit (Untersuchung durch Experten, die von der EU ernannt werden) unterwirft.