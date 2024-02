Zusätzliche EU-Mittel gegen Migration

Brüssel. Für die Migrations- und die Verteidigungspolitik der EU soll es nach einer Einigung der Staats- und Regierungschefs mehr Geld geben. Vorgesehen seien 11,1 Milliarden Euro extra bis Ende 2027, wie aus der Abschlusserklärung des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel hervorgeht. Zusammen mit den beschlossenen Ukraine-Hilfen in Höhe von 50 Milliarden und weiteren Ausgaben sind bisher nicht vorhergesehene Aufwendungen in Höhe von 64,6 Milliarden geplant. Effektiv handle es sich aber nur um 21 Milliarden, da es auch Umschichtungen gebe und zwei Drittel der Ukraine-Hilfen Kredite seien. (dpa/jW)