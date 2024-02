SANA/Handout via REUTERS Auch in Nordsyrien geraten US-Truppen immer öfter unter Beschuss (Khirbet Amo, 12.2.2020)

Syrien kommt nicht zur Ruhe. Erneut haben ausländische Mächte Angriffe auf das kriegsgebeutelte Land gestartet oder bereiten solche vor. So wurden bei einem türkischen Drohnenangriff auf ein Revier der Polizeitruppe Asayish in der Stadt ­Kamischli am Freitag vier Einsatzkräfte getötet, die nach Angaben ihrer Generalkommandantur Nachschub für eine Operation gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« im Internierungslager Al-Hol liefern sollten. »Indem der türkische Besatzungsstaat gezielt unsere Kräfte der inneren Sicherheit angreift, die sich im Rahmen der Sicherheitsoperation im Camp Al-Hol bemühen, den IS-Terror einzudämmen, demonstriert er seine offene Unterstützung für das Wiederaufleben der Terrorbanden«, erklärten die Asayish.

So wie die türkische Armee im Rahmen eines Krieges niederer Intensität fast täglich Ziele in der nordsyrischen Autonomieregion bombardiert, hat Israel bereits Hunderte Angriffe etwa gegen vermeintliche Stützpunkte der vom Iran unterstützen Milizen in Syrien geflogen. Am Freitag hat die syrische Armee nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SANA mehrere von den besetzten Golanhöhen abgeschossene israelische Raketen auf Damaskus abgefangen. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim wurde bei dem Angriff allerdings ein Militärberater der iranischen Revolutionsgarde getötet.

Die US-Regierung hat offenbar Pläne für Militärschläge gegen »iranische Ziele« in Syrien und dem Irak genehmigt. Die Angriffe, deren Ausführung wetterabhängig sei, sollen sich über mehrere Tage erstrecken, meldeten BBC und CBS am Donnerstag unter Berufung auf US-Beamte. Es werde sich um Vergeltungsschläge handeln, nachdem am Sonntag drei US-Soldaten beim Beschusses eines Stützpunktes in Jordanien durch eine Gruppe des »Islamischen Widerstands im Irak« getötet wurden.

Seit Beginn des Gazakrieges erfolgten laut Zählung des US-Militärs 166 Attacken auf US-Stützpunkte im Nahen Osten. In der Nacht zum Freitag wurde erneut eine US-Basis beim syrischen Al-Omar-Ölfeld von drei sprengstoffbeladenen Drohnen getroffen. Die US-Regierung beschuldigt Iran, hinter diesen Angriffen zu stecken – was Teheran zurückweist –, oder zumindest die dafür verantwortlichen Milizen zu unterstützen.