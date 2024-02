Nachschlag: Angebissenes Obst

Mary Evans/AF Archive Ascot Elite Ent./imago Nicht nur filmische Realität: Steve Jobs nimmt Steve Wozniak die Platine aus der Hand

Es gibt Betriebssysteme, die Pinguine als Erkennungszeichen mit sich führen, und solche, deren Wiedererkennbarkeit durch ein gebogenes Fenster im Vierfarbendruck gewährleistet war. Zum Zeitpunkt der Macintosh-Markteinführung steckte der quelloffene GNU/Linux-Kernel noch in den Kinderschuhen, und auch die Erstversion von Microsofts Windows war noch nicht geboren. Steve Jobs biss kräftig in den Apfel – und plagiierte alles, was in den 1980er Jahren noch keinen Eigentümer hatte: Für seinen Apple kupferte er bei DOS und BASIC ab, die auf einem unixoiden Betriebssystem basierende Workstation NeXT ließ er nach internen Querelen bei der Konkurrenz konstruieren. Der bekennende Frutarier reüssierte mit einem Garagenmythos – und ließ andere arm zurück: Im Hintergrund grüßt Steve Wozniak, der den Urtyp aller Äpfel entwickelte. Und Jobs Tochter Lisa, die dem ersten Apple-PC seinen Namen gab. Während der Vater mit »Macs« Milliarden scheffelte, finanzierte sie ihren Collegebesuch durch McJobs. (be)