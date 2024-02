USA: Freispruch für zum Tode Verurteilte

New York. Nachdem sie mehr als zwei Jahrzehnte im Gefängnis verbracht hatten, sind zwei Männer aus New York vom Vorwurf freigesprochen worden, vor 37 Jahren einen französischen Touristen getötet zu haben. Eric Smokes und David Warren hätten »durch eine ungerechte Verurteilung Jahrzehnte ihres Lebens verloren«, erklärte Staatsanwalt Alvin Bragg am Mittwoch (Ortszeit) bei der Bekanntgabe der Entscheidung. Es habe sich herausgestellt, dass Zeugenaussagen falsch oder unter Druck gemacht worden waren. Zudem hatten Smokes und Warren ein Alibi, das bewies, dass sie sich nicht am Tatort aufgehalten hatten. (AFP/jW)