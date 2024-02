Syrien: Iran räumt Stellungen

Damaskus. In Erwartung eines US-Angriffs haben in Syrien stationierte Offiziere der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) angeblich ihre Stellungen geräumt. Dies gab die oppositionelle »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« mit Sitz in Großbritannien am Donnerstag gegenüber dpa an. Hintergrund ist ein Drohnenangriff in Jordanien in der Nähe der syrischen Grenze, bei dem am Sonntag drei US-Soldaten getötet und zahlreiche weitere verletzt worden waren. US-Präsident Joseph Biden machte »vom Iran unterstützten militanten Gruppen« für den Angriff verantwortlich und drohte mit Vergeltung. (dpa/jW)