Myanmar: Streik zum Putschjahrestag

New York. Am dritten Jahrestag des Militärputsches in Myanmar haben Bürger in den Großstädten des Landes ihren Protest lautlos zum Ausdruck gebracht. Nach einem Aufruf zu einem »stillen Streik« seien viele Menschen am Donnerstag zu Hause geblieben, ließen ihre Fahrzeuge stehen oder hielten Geschäfte geschlossen. In New York forderte UN-Generalsekretär António Guterres ein Ende des Bürgerkriegs und der Gewalt und einen »demokratischen Übergang mit einer Rückkehr zu einer zivilen Regierung«. (AFP/jW)