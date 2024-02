Russland: Flugzeug mit Westsystem getroffen

Moskau. Das ukrainische Militär hat vergangene Woche ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 mit einer Lenkwaffe des »PATRIOT«-Systems abgeschossen, wie die russische Nachrichtenagentur RIA am Donnerstag berichtete. Insgesamt 116 Fragmente von zwei Flugabwehrraketen mit Aufschriften in englischer Sprache seien in der Nähe der Absturzstelle des Flugzeugs gefunden worden. Die Iljuschin war am 24. Januar mit 65 ukrainischen Gefangenen, sechs Besatzungsmitgliedern und drei Begleitpersonen an Bord in der russischen Region Belgorod abgestürzt. (Xinhua/jW)