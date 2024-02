imageBROKER/Joko/imago images Zum Flaschensammeln genötigt: Mit dem Existenzminimum verweigern Jobcenter auch die Menschenwürde

An der Einführung bis zu achtmonatiger Vollsanktionen für Bezieher des Bürgergelds soll es nicht gelegen haben: Die unionsgeführten Länderregierungen haben im Bundesrat die Verabschiedung eines Begleitgesetzes zum Bundeshaushalt 2024 blockiert. Das Haushaltsfinanzierungsgesetz steht nicht auf der Tagesordnung für diesen Freitag, wie ein Sprecher des Bundesrats am Donnerstag sagte. In dem Gesetz sind neben der Ausweitung der Repression gegen Erwerbslose auch die Anhebung der Luftverkehrssteuer sowie der schrittweise Abbau der klimaschädlichen Subventionen für sogenannten Agrardiesel vorgesehen.

Aus Unionskreisen habe die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag erfahren, dass die Blockadeaktion im Bundesrat auf die stufenweise Mehrbelastung von Agrarbetrieben zurückgehe, wie sie die Bundesregierung von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen plant. Die Verabschiedung des Etatplans im Bundestag ist für diesen Freitag morgen vorgesehen und gilt als Formsache. Darin sind die Auswirkungen der im Finanzierungsgesetz enthaltenen Maßnahmen bereits eingepreist, weshalb ihnen durch die Blockade der Union vorerst die rechtliche Grundlage fehlt.

Derweil wurde im Bundestag die Generaldebatte über den Haushaltsplan der Bundesregierung fortgesetzt. Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) kündigte an, dass die Bundesregierung in diesem Monat ein »Rentenpaket II« vorlegen wird. Damit wolle man »dauerhaft das Rentenniveau in Deutschland sichern«. »Alle Generationen« sollen sich »auf das Rentensystem verlassen können«. Auch wolle man ein Gesetz vorlegen, um die Tarifbindung von Unternehmen zu erhöhen.

Die Ausgaben für den Bereich des Ministers wachsen lediglich inflationsbedingt um 5,4 Milliarden Euro an. Insgesamt soll die Rentenversicherung auf Zuschüsse in Höhe von 600 Millionen Euro verzichten. Der Zuschuss für die Pflege in Höhe von einer Milliarde Euro soll ganz gestrichen werden. »Wir brauchen mehr Geld für Schulen, soziale Infrastruktur, Armutsbekämpfung und gute Renten«, forderte dagegen die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, am Donnerstag. Das Festhalten an der sogenannten Schuldenbremse, die 2009 ins Grundgesetz geschrieben worden war, sei falsch. Bentele forderte: »Schluss mit der Sparpolitik und mehr Geld für den Sozialstaat.« Sie sprach sich unter anderem für eine Erbschafts-, Schenkungs- und Vermögenssteuer aus.

Heil versuchte, dem Tenor der Debatte im Bundestag etwas entgegenzusetzen. Doch Hass auf Erwerbslose wurde auch aus den Reihen der SPD geschürt. So erklärte die Lausitzer Sozialdemokratin Kathrin Michel, man werde »es nicht zulassen, dass sich Menschen bewusst, grundlos und beharrlich weigern, geeignete Arbeit anzunehmen, obwohl sie dazu in der Lage sind«. »Hier bringen einige wenige die Fleißigen in Verruf«, versuchte sie sich an der Spaltung der Lohnabhängigen.

In das selbe Horn stießen auch Rednerinnen der AfD und der FDP. Bei der Ampel handele es sich um »eine Regierung, die Milliardenbeträge ins Bürgergeld pumpt, aber den Arbeitnehmern nichts übriglässt«, ätzte Ulrike Schielke-Ziesing von der Rechtsaußenpartei und behauptete demagogisch, dass »die Kosten der Migration« »unseren Sozialstaat« ruinieren würden. Claudia Raffelhüschen (FDP), verheiratet mit dem berüchtigten Versicherungslobbyisten Bernd Raffelhüschen, begrüßte die neuen 100-Prozent-Sanktionen für »Totalverweigerer« unter den Bürgergeldbeziehenden. Die Neuregelung bedeute, dass jene, »die mehrfach zumutbare Arbeit ablehnen, in Zukunft angemessen sanktioniert werden dürfen«. Das wirke »insbesondere präventiv« und sei »aus Gründen der Leistungsgerechtigkeit und Fairness« »mehr als sinnvoll«.

Bereits am Donnerstag morgen hatte Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) in der ARD zur rhetorischen Hetzjagd auf Erwerbslose geblasen. »Wir reden über die 1,7 Millionen arbeitsfähigen Menschen in Deutschland, die arbeiten könnten, aber sich ausrechnen, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, wenn man Bürgergeld bezieht.« Auf die Nachfrage, ob nicht einfach die Löhne zu niedrig seien, antwortete Merz mit »Nein«, das Bürgergeld setze »die falschen Anreize«.