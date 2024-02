Palästinenser in Haft misshandelt

Gaza. 114 Palästinenser sind am Donnerstag in den Gazastreifen zurückgebracht worden, nachdem sie vorübergehend von der israelischen Armee festgenommen und befragt worden waren. Viele der Betroffenen seien verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus in die Stadt Rafah gebracht worden, hieß es aus palästinensischen Sicherheitskreisen. Die Menschen sollen demnach in der Haft geschlagen und gefoltert worden sein. Ihre Peiniger hätten so Informationen über die Hamas und das Tunnelsystem in Gaza erpressen wollen. Unterdessen versuchten am Donnerstag israelische Siedler erneut, die Zufuhr überlebenswichtiger Hilfsgüter nach Gaza zu behindern. Bereits am Sonntag hatten israelische Demonstranten den Grenzübergang Karam Abu Salem blockiert und damit zum wiederholten Mal die Einfahrt von Hilfskonvois in den Gazastreifen unterbunden. (dpa/jW)