Gedenkstätte Auschwitz: Block 17 wird renoviert

Paris. Sechs Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens werden einen Teil der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau renovieren, wie der Deutschlandfunk am Freitag berichtete. Konkret geht es um den sogenannten Block 17 des einstigen Vernichtungslagers, dessen Räume seit 2009 leer stehen. Während des Holocaust wurden 66.000 Juden im damaligen Jugoslawien ermordet, rund 20.000 Menschen aus dem Land wurden in Block 17 des früheren Lagers Auschwitz verschleppt. Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien haben jetzt eine Vereinbarung zur Renovierung des Gebäudes unterzeichnet. Zustande kam diese Vereinbarung durch die Vermittlung der UNESCO in Paris. (jW)